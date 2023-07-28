Путин заявил о возобновлении работы посольств РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее

В ближайшее время возобновят свою работу посольства России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Об этом в пятницу, 28 июля, на пленарном заседании саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.