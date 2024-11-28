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Bloomberg: Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки

Bloomberg: Европа не сможет заменить Украине американские военные поставки

Европа не сможет заменить киевской стороне американские военные поставки. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что армия Украины чрезвычайно зависит от поставок Соединенными Штатами боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии.

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