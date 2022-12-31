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Пеп Гвардиола: «Пока «Арсенал» играет лучше «Ман Сити». Но между нами не 15-20 очков»

Пеп Гвардиола: «Пока «Арсенал» играет лучше «Ман Сити». Но между нами не 15-20 очков»

Пеп Гвардиола высказался об «Арсенале». Лондонцы лидируют в АПЛ, у «Манчестер Сити» на 5 очков меньше.

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