Баку требует «коридора», чтобы сорвать разблокировку коммуникаций — Пашинян

Азербайджан требует предоставления ему транспортного коридора для того, чтобы сорвать переговоры о разблокировке коммуникаций в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
Азербайджан требует предоставления ему транспортного коридора для того, чтобы сорвать переговоры о разблокировке коммуникаций в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
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