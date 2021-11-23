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Баку требует «коридора», чтобы сорвать разблокировку коммуникаций — Пашинян

Баку требует «коридора», чтобы сорвать разблокировку коммуникаций — Пашинян

Азербайджан требует предоставления ему транспортного коридора для того, чтобы сорвать переговоры о разблокировке коммуникаций в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

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