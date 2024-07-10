Врач назвала точное количество сахара, которое можно есть в день

По словам врача-эндокринолога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталии Тананакиной, идеальным уровнем потребления сахара для женщин является 25 граммов в день, что примерно соответствует шести чайным ложкам.
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