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ЭСК признала ошибочным неудаление Макарова на 49-й в игре с «Зенитом», удаление Барриоса и непоставленный пенальти в ворота «Динамо» – верные решения

ЭСК признала ошибочным неудаление Макарова на 49-й в игре с «Зенитом», удаление Барриоса и непоставленный пенальти в ворота «Динамо» – верные решения

Полузащитник «Зенита» получил красную карточку в конце матча 3-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:3), сбив хавбека Дениса Макарова.

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