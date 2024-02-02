Революционная ткань мозга, напечатанная на 3D-принтере, имитирует функции человека – Cell Stem Cell

Исследователи разработали первую в мире ткань головного мозга, напечатанную на 3D-принтере, которая растет и ведет себя аналогично естественной ткани мозга, что знаменует собой значительный шаг вперед в исследованиях неврологических заболеваний и расстройств нервно-психического развития.