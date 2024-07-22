Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британский журнал нашел положительный эффект от ракетных ударов по украинской энергетике

Британский журнал нашел положительный эффект от ракетных ударов по украинской энергетике

Парадоксальный вывод делает британский журнал The Economist. По мнению его колумнистов, уничтожение в ходе российских ракетных атак построенных в советское время угольных ТЭЦ, являвшихся до войны важным элементом энергетического сектора Украины, имеет и положительный эффект  для украинской энергетики.

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