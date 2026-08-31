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Царьград

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Трамп сообщил о среднем прохождении 30 судов через Ормузский пролив

Трамп сообщил о среднем прохождении 30 судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп рассказал, что через Ормузский пролив ежедневно проходит 30 судов. 8 июля США возобновили атаки на Иран, обвиняя его в нарушении перемирия, обеспечивающего безопасный проход 25% мировой нефти через пролив.

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