Трамп сообщил о среднем прохождении 30 судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп рассказал, что через Ормузский пролив ежедневно проходит 30 судов. 8 июля США возобновили атаки на Иран, обвиняя его в нарушении перемирия, обеспечивающего безопасный проход 25% мировой нефти через пролив.
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