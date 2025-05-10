ЦИПСО нагоняет ужас на ВСУ: «Вот придут северокорейцы — и всех нас откоксанят, у них так принято»

The Wall Street Journal уверен, что потепление на северо-востоке Украины даст старт новому российскому наступлению Константин Ольшанский Фото: ТАСС С наступлением теплой погоды Россия надеется на ускорение весеннего наступления, пишет американское издание The Wall Street Journal.
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