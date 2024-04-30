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Премьер Японии Кисида отказался распускать парламент после неудачи на выборах

Премьер Японии Кисида отказался распускать парламент после неудачи на выборах

Премьер Японии Фумио Кисида не намерен распускать парламент страны из-за неудачных результатов кандидатов от правящей Либерально-демократической партии на выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента).

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