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Как в России отреагировали на угрозу Киева "закрыть небо" над Россией

Как в России отреагировали на угрозу Киева "закрыть небо" над Россией

Владимир Зеленский публично пригрозил "закрыть небо" над Россией. Он заявил, что российское небо "становится небезопасным" и будет "де-факто закрыто", пишет РБК.

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