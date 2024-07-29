Китайский космоплан имеет секретное военное назначение, заявили эксперты

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images Во время интервью агентству Reuters, эксперты заявили, что некоторые из последних маневров беспилотного космического самолета «Шэньлун» позволяют предположить, что он может также использоваться для борьбы со спутниками.