«Неприятно»: бывшая жена Михаила Галустяна высказалась о предполагаемой разлучнице

Бывшая жена юмориста и телеведущего Михаила Галустяна высказалась о его предполагаемой любовнице. Виктория неожиданно встала на сторону артиста, объявившего о расставании после 18 лет брака, и заявила, что никаких измен в их семье не было.
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