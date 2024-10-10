Генерал Алаудинов положительно высказался о целях «Русской общины» Фото: кадр из видео Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о сделанных после встречи с лидерами «Русской общины» выводах.
Алаудинов неожиданно высказался о целях «Русской общины»
Комментарии
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людмила михайлик
Русская община защита наших интересов
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10 час.
Сергей Федотов
Спасибо. Теперь всё на своих местах. Чтобы писать, нет, чтоб удумать писать новости для таких дураков нужно самому быть таким же.
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5 час.
Олег Едаменко
Апти Аронович - очень адекватный мужчина, настоящий воин. Его бы вместо Кадырова!
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25 мин.
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