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Нижегородская правда

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Выдающийся нижегородский педагог Татьяна Родина умерла на 68‑м году жизни

Выдающийся нижегородский педагог Татьяна Родина умерла на 68‑м году жизни

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Заслуженного педагога Татьяны Родиной не стало на 68‑м году жизни.

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