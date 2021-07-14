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Вещие сны. Интересные факты о сонниках

Вещие сны. Интересные факты о сонниках

  В далеком прошлом люди массово верили в пророческую силу сновидений. Но и в наши дни многие люди верят в вещие сны.

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Анна Эржибова
Давно всё это волнует,что после смерти?почему ты спишь дома а твоё тело гуляет по ночам? шляется видите ли где попало в чистой водичке купается по заграницам без тебя шляется деликатесы ест :)
Элина Морозова
По моему наоборот. Тело остается в покое без присмотра. А мысль легко летит куда угодно..
Сергей
После смерти человека, труп зарыли, его там черви съели, и всё, дальше ничего нет.
Анна Эржибова
О_О хмм
Анна Эржибова
Вообще не думаю о море об американцев но иногда и там и там оказываюсь,думаю только об улучшении жу как добиться справедливости? почему сниться то о чём не думаешь?
Сергей
Да, правда иногда жестока.
Элина Морозова
А индусы труп сжигают, чтобы освободить дух от тела...
ирина Северова северова (гуляева)
По вере дается , Сергей. Верите в труп с червями , так и будет вам труп с червями и больше ничего
Элина Морозова
Потому, что сознание отдыхает, а подсознаеие с накопленной информацией освобождается от преград. Я в школьные годы во сне решала математические задачи, которые днем решить не могла. В бодроствании нас многое сдерживает, а во сне -ничего. Есть еще очень интересная тема "Управляемые сны". Опубликую со временем.
Анна Эржибова
Ждёмс :) хорошо что эту тему открыли
Наум Наумов
"""""""Тело остается в покое без присмотра. А мысль легко летит куда угодно.."""" Тело остаётся под присмотром ангела ночи, а Душа, с ангелом дня, отправляется гулять по астральному миру.
Сергей
Ага, а над вашим трупом, в лесопосадки, будут не мухи летать, а бабочки порхать.
Наум Наумов
Тело съели черви, личность за год полностью растворилась, а Душа отправилась к Богу, на покой, на 15-25 лет. А потом, Душа создаёт себе новую личность, брата или сестру, предыдущей личности и приходит в воплощение на Землю, ну или воплощается в другом месте Мироздания.
Сергей
А ещё у индусов трупы плавают в реке, и их жрут птицы и собаки. А сжигают трупы только состоятельные индусы, которые могут заплатить за дрова. А дров надо много, чтобы труп сгорел, надо несколько суток поддерживать огонь.
Наум Наумов
""""""А индусы труп сжигают"""""" Это только богатые индусы сжигают. Там у них дрова сильно дорогие, потому трупы скидывают в реки.
Наум Наумов
"""""""""Потому, что сознание отдыхает, а подсознаеие с накопленной информацией освобождается от преград.""""""" Во сне, сознание освобождается от границ, причём границы ты сама себе придумала и сама себе установила. А подсознание, оно и есть подсознание, оно такой фигнёй, как решение школьных задачек, не занимается.
Элина Морозова
А еще где то черти пляшут вокруг сковороды. А тебя на этой сковороде уже место в партере ждет))))
Элина Морозова
Ага. А вместе с трупом состоятельного индуса живьем сжигают его жену. Дровишек и на это хватает.
Наум Наумов
Морозова, тебе черти снились?! Вот до чего сатанизм доводит, гуляешь по самому нижнему астралу, грешница несчастная.
Сергей
Хотелось бы верить, в вечность Души.
Элина Морозова
Не, Неумка, мне добрые люди снятся... А не кашмарусы - упыреныши , как ты. Даже не надейся....
Наум Наумов
В безсмертии Души нет смысла даже сомневаться. Расщепление земных Душ не слишком частое явление, если не брать во внимание нынешние времена. Проблема в другом. Если личность, созданная Душой напакостила в воплощении, то выйдя из воплощения, она полностью растворится, а вот в матрице Души останутся записи всех её художеств. И за грехи личности, в новом воплощении Души, будет нести ответственность новая личность, младший брат предыдущей личности. И потому у нас так много детей, инвалидов с рождения и увечных тел, с рождения.
Наум Наумов
Балбесина ты сатанинская, ну конечно, предупреждать тебя об опасности должны образы добрых людей. А если тебя кошмаром предупреждать, ты просто сходишь под себя, ничего не поймёшь, и создашь проблемы санитарам.
ирина Северова северова (гуляева)
Сначала со своим трупом разберитесь , прежде , чем писать пошлую мерзость. И да... закусите шашлычком из нутрий.
Элина Морозова
Пустолобик безмозглый, неуч сектантский, мне ты свою адскую ересь не впаришь. И место твое инквизиция определит.
Элина Морозова
Что, уже конвульсиями пошел? Страшно тебе? Знаешь какая расплата тебя ждет?
Владимир Eвтушенко
Сначала со своим трупом разберитесь , прежде , чем писать пошлую мерзость. И да... закусите шашлычком из нутрий.
Владимир Eвтушенко
Такие твари, как ты, не могут быть добрыми, а уж тем более людьми. Ты ничтожество, ненавидящее людей, гиен7а под маской пгмнутого.
Сергей
Что вы носитесь со своим трупом, положите его где-то под дерево, никто его не украдёт, не волнуйтесь.
ирина Северова северова (гуляева)
Сергей , что вас так БЕЗНРАВСТВЕННО тянет говорить про трупы ? Энергия мертвечины привлекает.? ...Так , и жрите ее сами . ЭТО ВАШЕ. А мне не надо писать мерзость . Бесполезно . Впрочем , надеюсь , что сосайсницы прочитают ваш очередной пошлый опус и утвердятся в своем о вас мнении. Жду ответа , как соловей лета
Наум Наумов
""""""""""Знаешь какая расплата тебя ждет?"""""""" Да я то знаю. А вот знаешь ли ты.
Наум Наумов
""""""сосайсницы прочитают ваш очередной """""""" Это Вы конкретно местных тёток обозвали.
Наум Наумов
"""""""""" И место твое инквизиция определит.""""""""""" Опомнилась, грешница. Инквизицию давно уже изъяли с Земли. Да и не определяла ничего Святая Инквизици, она лишь отправляла безнадёжных грешников, к Богу, на страшный суд.
ирина Северова северова (гуляева)
А как их назвать ? Сайтницы ? Сайтники ? МТэшники? Ваши предложения ?
Наум Наумов
Тут, главное, в корень зреть.
ГусЕна
Откуда Вы знаете?
Наум Наумов
О чём речь? Я много чего знаю из многих источников.
ирина Северова северова (гуляева)
За некоторое время до "Хромой лошади" мне приснился очень реальный сон-кошмар . Я металась по закрытому помещению в плотном дыму и задыхалась. Пыталась выйти в окна , ломилась в двери , кричала и кашляла. Ужасный кошмар, до сих пор помню. Потом узнала о пожаре в клубе. ЗАРАНЕЕ СЧИТАЛА ИНФОРМАЦИЮ, потому что она уже была в пространстве. Буду помнить это всю оставшуюся жизнь.
Элина Морозова
Мне тоже снились вещие сны, и буквальные, которые потом один в один , до мелочей ,сбывались наяву, и такие, которые надо было трактовать тоже сбывались..
Анна Эржибова
За три недели до смерти сына купила ботинки сыну во сне :( перед этим видела как он стоит над обрывом грустный :( видела много мужчин в шляпе их около тыщи намёки были
ирина Северова северова (гуляева)
Анна , это не намеки. Это прямая информация . В тонком мире событие уже произошло . Потом оно спускается ,как говорят эзотерики "на форму". Это говорит о том , что дверь между мирами достаточно тонкая.
ГусЕна
Я тоже свои сны боюсь. Сбываются ...
Наум Наумов
Ну, если все мы видим сны, значит это для чего-то нужно. Но люди, верующие в науки, совсем невежественными стали и смысла снов понять не могут.
Владимир Eвтушенко
Ну, если все мы видим сны, значит это для чего-то нужно. Но люди, не верящие в науки, совсем невежественными стали и смысла снов понять не могут. Нравится
Наум Наумов
Невежественные люди, да ещё и не верующие в науки, вообще, ничего в этом мире понять не могут. Балбесам необходимо во что-нибудь верить, в физику, в историю, в комммунизм с худым концом.
Александр 24
Только что-то нет ни одного "вещего" положительного сна. Это говорит о причудах нашего мозга,только и всего. Мне много раз снилось,что пропадала машина,что я не мог её никак найти - просыпался в холодном поту ( от машины очень многое зависело ). И что? Машина ни одного раза не пропала. А если бы пропала? Вот вам и вещие сны. Мозг анализирует наше тревожное состояние и выдаёт соответствующие картинки,только и всего.
Наум Наумов
Вещие сны потому и вещие, чтобы предупреждать нас о грядущих бедах. Кто правильно поймёт сон, сможет беду избежать.
ирина Северова северова (гуляева)
Не всегда . Есть и положительные
ирина Северова северова (гуляева)
А сущность по имени владимир евтушенко не однояйцевой брат близнец владвлада ?
ирина Северова северова (гуляева)
А сущность по имени владимир евтушенко не однояйцевой брат близнец владвлада ?
Владимир Eвтушенко
презираю всякую эзотерическую шваль.
Аисулу Асанали
помню многие сны до сих пор. исполнились точь - в - точь
Анжела Дацко
Как говорит китайская поговорка: "Что скопилось в сердце - расчихал во сне". Сны это уникальная способность. И до конца она так и не изучена. В сущности, вспоминая сон, мы спрашиваем бессознательное. И чтобы отыскать свои собственные ассоциации каждого символа, то это лучше это всего делать с помощью психологов, разбирающихся в правильности символов. А ведь по снам можно определить прошлое, настоящее и будущее.

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