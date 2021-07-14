Вещие сны. Интересные факты о сонниках

Позитив для оптимистовОбществоВещие сны. Интересные факты о сонниках В далеком прошлом люди массово верили в пророческую силу сновидений. Но и в наши дни многие люди верят в вещие сны.Вернуться к статье533НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваДавно всё это волнует,что после смерти?почему ты спишь дома а твоё тело гуляет по ночам? шляется видите ли где попало в чистой водичке купается по заграницам без тебя шляется деликатесы ест :)Элина МорозоваПо моему наоборот. Тело остается в покое без присмотра. А мысль легко летит куда угодно..СергейПосле смерти человека, труп зарыли, его там черви съели, и всё, дальше ничего нет.Анна ЭржибоваО_О хммАнна ЭржибоваВообще не думаю о море об американцев но иногда и там и там оказываюсь,думаю только об улучшении жу как добиться справедливости? почему сниться то о чём не думаешь?СергейДа, правда иногда жестока.Элина МорозоваА индусы труп сжигают, чтобы освободить дух от тела...ирина Северова северова (гуляева)По вере дается , Сергей. Верите в труп с червями , так и будет вам труп с червями и больше ничегоЭлина МорозоваПотому, что сознание отдыхает, а подсознаеие с накопленной информацией освобождается от преград. Я в школьные годы во сне решала математические задачи, которые днем решить не могла. В бодроствании нас многое сдерживает, а во сне -ничего. Есть еще очень интересная тема "Управляемые сны". Опубликую со временем.Анна ЭржибоваЖдёмс :) хорошо что эту тему открылиНаум Наумов"""""""Тело остается в покое без присмотра. А мысль легко летит куда угодно.."""" Тело остаётся под присмотром ангела ночи, а Душа, с ангелом дня, отправляется гулять по астральному миру.СергейАга, а над вашим трупом, в лесопосадки, будут не мухи летать, а бабочки порхать.Наум НаумовТело съели черви, личность за год полностью растворилась, а Душа отправилась к Богу, на покой, на 15-25 лет. А потом, Душа создаёт себе новую личность, брата или сестру, предыдущей личности и приходит в воплощение на Землю, ну или воплощается в другом месте Мироздания.СергейА ещё у индусов трупы плавают в реке, и их жрут птицы и собаки. А сжигают трупы только состоятельные индусы, которые могут заплатить за дрова. А дров надо много, чтобы труп сгорел, надо несколько суток поддерживать огонь.Наум Наумов""""""А индусы труп сжигают"""""" Это только богатые индусы сжигают. Там у них дрова сильно дорогие, потому трупы скидывают в реки.Наум Наумов"""""""""Потому, что сознание отдыхает, а подсознаеие с накопленной информацией освобождается от преград.""""""" Во сне, сознание освобождается от границ, причём границы ты сама себе придумала и сама себе установила. А подсознание, оно и есть подсознание, оно такой фигнёй, как решение школьных задачек, не занимается.Элина МорозоваА еще где то черти пляшут вокруг сковороды. А тебя на этой сковороде уже место в партере ждет))))Элина МорозоваАга. А вместе с трупом состоятельного индуса живьем сжигают его жену. Дровишек и на это хватает.Наум НаумовМорозова, тебе черти снились?! Вот до чего сатанизм доводит, гуляешь по самому нижнему астралу, грешница несчастная.СергейХотелось бы верить, в вечность Души.Элина МорозоваНе, Неумка, мне добрые люди снятся... А не кашмарусы - упыреныши , как ты. Даже не надейся....Наум НаумовВ безсмертии Души нет смысла даже сомневаться. Расщепление земных Душ не слишком частое явление, если не брать во внимание нынешние времена. Проблема в другом. Если личность, созданная Душой напакостила в воплощении, то выйдя из воплощения, она полностью растворится, а вот в матрице Души останутся записи всех её художеств. И за грехи личности, в новом воплощении Души, будет нести ответственность новая личность, младший брат предыдущей личности. И потому у нас так много детей, инвалидов с рождения и увечных тел, с рождения.Наум НаумовБалбесина ты сатанинская, ну конечно, предупреждать тебя об опасности должны образы добрых людей. А если тебя кошмаром предупреждать, ты просто сходишь под себя, ничего не поймёшь, и создашь проблемы санитарам.ирина Северова северова (гуляева)Сначала со своим трупом разберитесь , прежде , чем писать пошлую мерзость. И да... закусите шашлычком из нутрий.Элина МорозоваПустолобик безмозглый, неуч сектантский, мне ты свою адскую ересь не впаришь. И место твое инквизиция определит.Элина МорозоваЧто, уже конвульсиями пошел? Страшно тебе? Знаешь какая расплата тебя ждет?Владимир EвтушенкоСначала со своим трупом разберитесь , прежде , чем писать пошлую мерзость. И да... закусите шашлычком из нутрий.Владимир EвтушенкоТакие твари, как ты, не могут быть добрыми, а уж тем более людьми. Ты ничтожество, ненавидящее людей, гиен7а под маской пгмнутого.СергейЧто вы носитесь со своим трупом, положите его где-то под дерево, никто его не украдёт, не волнуйтесь.ирина Северова северова (гуляева)Сергей , что вас так БЕЗНРАВСТВЕННО тянет говорить про трупы ? Энергия мертвечины привлекает.? ...Так , и жрите ее сами . ЭТО ВАШЕ. А мне не надо писать мерзость . Бесполезно . Впрочем , надеюсь , что сосайсницы прочитают ваш очередной пошлый опус и утвердятся в своем о вас мнении. Жду ответа , как соловей летаНаум Наумов""""""""""Знаешь какая расплата тебя ждет?"""""""" Да я то знаю. А вот знаешь ли ты.Наум Наумов""""""сосайсницы прочитают ваш очередной """""""" Это Вы конкретно местных тёток обозвали.Наум Наумов"""""""""" И место твое инквизиция определит.""""""""""" Опомнилась, грешница. Инквизицию давно уже изъяли с Земли. Да и не определяла ничего Святая Инквизици, она лишь отправляла безнадёжных грешников, к Богу, на страшный суд.ирина Северова северова (гуляева)А как их назвать ? Сайтницы ? Сайтники ? МТэшники? Ваши предложения ?Наум НаумовТут, главное, в корень зреть.ГусЕнаОткуда Вы знаете?Наум НаумовО чём речь? Я много чего знаю из многих источников.ирина Северова северова (гуляева)За некоторое время до "Хромой лошади" мне приснился очень реальный сон-кошмар . Я металась по закрытому помещению в плотном дыму и задыхалась. Пыталась выйти в окна , ломилась в двери , кричала и кашляла. Ужасный кошмар, до сих пор помню. Потом узнала о пожаре в клубе. ЗАРАНЕЕ СЧИТАЛА ИНФОРМАЦИЮ, потому что она уже была в пространстве. Буду помнить это всю оставшуюся жизнь.Элина МорозоваМне тоже снились вещие сны, и буквальные, которые потом один в один , до мелочей ,сбывались наяву, и такие, которые надо было трактовать тоже сбывались..Анна ЭржибоваЗа три недели до смерти сына купила ботинки сыну во сне :( перед этим видела как он стоит над обрывом грустный :( видела много мужчин в шляпе их около тыщи намёки былиирина Северова северова (гуляева)Анна , это не намеки. Это прямая информация . В тонком мире событие уже произошло . Потом оно спускается ,как говорят эзотерики "на форму". Это говорит о том , что дверь между мирами достаточно тонкая.ГусЕнаЯ тоже свои сны боюсь. Сбываются ...Наум НаумовНу, если все мы видим сны, значит это для чего-то нужно. Но люди, верующие в науки, совсем невежественными стали и смысла снов понять не могут.Владимир EвтушенкоНу, если все мы видим сны, значит это для чего-то нужно. Но люди, не верящие в науки, совсем невежественными стали и смысла снов понять не могут. НравитсяНаум НаумовНевежественные люди, да ещё и не верующие в науки, вообще, ничего в этом мире понять не могут. Балбесам необходимо во что-нибудь верить, в физику, в историю, в комммунизм с худым концом.А2Александр 24Только что-то нет ни одного "вещего" положительного сна. Это говорит о причудах нашего мозга,только и всего. Мне много раз снилось,что пропадала машина,что я не мог её никак найти - просыпался в холодном поту ( от машины очень многое зависело ). И что? Машина ни одного раза не пропала. А если бы пропала? Вот вам и вещие сны. Мозг анализирует наше тревожное состояние и выдаёт соответствующие картинки,только и всего.Наум НаумовВещие сны потому и вещие, чтобы предупреждать нас о грядущих бедах. Кто правильно поймёт сон, сможет беду избежать.ирина Северова северова (гуляева)Не всегда . Есть и положительныеирина Северова северова (гуляева)А сущность по имени владимир евтушенко не однояйцевой брат близнец владвлада ?ирина Северова северова (гуляева)А сущность по имени владимир евтушенко не однояйцевой брат близнец владвлада ?Владимир Eвтушенкопрезираю всякую эзотерическую шваль.Аисулу Асаналипомню многие сны до сих пор. исполнились точь - в - точьАнжела ДацкоКак говорит китайская поговорка: "Что скопилось в сердце - расчихал во сне". Сны это уникальная способность. И до конца она так и не изучена. В сущности, вспоминая сон, мы спрашиваем бессознательное. И чтобы отыскать свои собственные ассоциации каждого символа, то это лучше это всего делать с помощью психологов, разбирающихся в правильности символов. А ведь по снам можно определить прошлое, настоящее и будущее.Комментировать
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