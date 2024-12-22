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    Ну, насчёт атомных бомб и ВПК, ракетостроения так это действительно надо сказать им огромное спасибо. А именно Берии....В Вологде появилс...
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Дипломат Кероглу: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Фиданом

Дипломат Кероглу: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Фиданом

Президент Реджеп Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Бурхан Кероглу, временный поверенный в делах Турции в Дамаске.

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