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За рулем

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Светофоры против лихачей — красный свет станет наказанием за скорость

Светофоры против лихачей — красный свет станет наказанием за скорость

Борьба с превышением скорости порой не требует камер и штрафов. Некоторые города США экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в «зеленую волну», а лихачи чаще останавливались на красный.

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