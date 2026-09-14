Светофоры против лихачей — красный свет станет наказанием за скорость

Борьба с превышением скорости порой не требует камер и штрафов. Некоторые города США экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в «зеленую волну», а лихачи чаще останавливались на красный.
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