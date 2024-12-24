В Италии фанаты встретили первый гол правнука Муссолини нацистским приветствием

Впервые за последние 80 лет над Италией так громко вновь зазвучала фамилия Муссолини. Сотни болельщиков футбольного клуба вспомнили, конечно, не фашистского диктатора Бенито Муссолини, а его правнука 21-летнего Романо, который забил первый в своей профессиональной карьере гол.