General Motors показал броневик для спецслужб с уникальной техникой

«Дочка» автогиганта — GM Defense — поделилась подробностями о проекте Next Gen. Инновации продемонстрировали на примере четырёхдверного пикапа: это последовательный гибрид! Под капотом 2,8-литровый дизельный двигатель Duramax, который не связан с колёсами и служит для питания 12-вольтовой тяговой батареи.