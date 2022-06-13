Ферстаппен побил рекорд Феттеля по подиумам за «Ред Булл»

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и завоевал 66-й подиум в составе «Ред Булл». По этому показателю Ферстаппен обошел четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, ныне выступающего за «Астон Мартин» – на его счету 65 подиумов.