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Питт когда-то дал им свою фамилию. Теперь дети один за другим убирают её: что произошло в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта

Питт когда-то дал им свою фамилию. Теперь дети один за другим убирают её: что произошло в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта

Когда-то Брэд Питт сам добивался того, чтобы дети Анджелины Джоли носили его фамилию. Мэддокс и Захара стали Джоли-Питт после того, как актёр оформил усыновление.

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