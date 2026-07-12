Политик посетил завод дронов в Киеве, а на следующий день его не стало.Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, которого Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов, за день до своей кончины держал в руках украинский дрон-перехватчик P1‑SUN.
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