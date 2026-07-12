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Царьград

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Потрогал «Писюн» и умер: Стала известна новая деталь о последнем дне сенатора Грэма

Потрогал «Писюн» и умер: Стала известна новая деталь о последнем дне сенатора Грэма

Политик посетил завод дронов в Киеве, а на следующий день его не стало.Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, которого Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов, за день до своей кончины держал в руках украинский дрон-перехватчик P1‑SUN.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А зачем гадать на кофейной гуще от чего умер этот мерзавец? В США есть патологоанатомы и судмедэксперты им и карты в руки, а то что в США забыли, что такое Божья кара, то пусть теперь вспомнят.
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4 н.
Сергей Николаев
Крыса подохла! Ад его примет с распростёртыми объятиями!
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4 н.
Николай Денисов
Все кто ручкался с Зеленским , или в отставку или в гроб! Нельзя с прокаженным ручкаться!
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4 н.