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Как стать равным Святым Кириллу и Мефодию? (историческая реконструкция трудностей перевода)

Как стать равным Святым Кириллу и Мефодию? (историческая реконструкция трудностей перевода)

Исторические наперстки Как стать равным Святым Кириллу и Мефодию? (историческая реконструкция трудностей перевода) Каждый год 24 мая из всех утюгов страны населению страны вещают — пора отметить великий День славянской письменности и культуры.

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Юрий Ильинов
"ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИИ", стр, 165, 166 "ПУСТЬ ПРОЩЕНИЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ СТАНЕТ КЛЮЧЕВОЙ НОТОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Как вам известно, английское слово forgiveness любопытно своей необычностью, означая, в соответствии с лучшими этимологическими источниками, попросту “отдача”. Следовательно, это ВОВСЕ НЕ СИНОНИМ ИЗВИНЕНИЯ; значение этого слова было искажено теологами, настолько мало Церковь осознавала фундаментальную мотивирующую силу, стоящую за этим выражением... ПРОЩЕНИЕ – это жертва, ОТДАЧА СЕБЯ, даже самой жизни своей, ЗА ДРУГИХ И ЗА БЛАГО ГРУППЫ... Само проявление – Великая Жертва. 166] Удивительные Жизни, находящиеся за пределами проявленного бытия, вошли в проявление, чтобы отдать себя ради меньших жизней и форм существования, чтобы дать этим меньшим жизням возможность продвигаться к цели, известной только Божеству, и достичь в конце концов высот духовного выражения. За достижением всегда следует жертва и отдача большего ради меньшего. Это один из аспектов Закона Эволюции. Такова ключевая нота и лейтмотив всего творческого процесса и основное значение слов “Бог есть Любовь”, так как ЛЮБОВЬ ОЗНАЧАЕТ ОТДАЧУ".
Юрий Ильинов
Ломать, - не строить! Зачистка архитектуры Единой Империи, некогда имевшЭй место быть на всей Земле, продолжается. ЧИКАГО. Наши дни.
Юрий Ильинов
Залогом чистоты и гармоничной работы астрального тела является не только стремление жить живыми чувствами, но и умение контролировать свои эмоциональные проявления. Любые часто повторяющиеся эмоции, притягивают «по подобию», образования «нижнего астрала», смысл и функционирование которых основаны на энергиях, воплощающей суть этих эмоций. Фактически, для любой, испытываемой людьми эмоции, можно обнаружить в нижнем пространственном пласте астрала Земли, «облако», образованное энергией этой эмоции. Притягиваясь, эти структуры в различной степени перекрывают информационное пространство человека (см. рис.). Он, что называется, «подключается» к ним. Чем в меньшей степени человек стремится себя осознавать в ситуациях, вызывающих его эмоциональную реакцию, тем более «подключений» подобного рода он имеет.

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