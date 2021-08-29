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Анонсирован недорогой смартфон Moto g50 5G (Saipan)

Анонсирован недорогой смартфон Moto g50 5G (Saipan)

В начале весны Motorola анонсировала недорогой смартфон Moto g50 5G (Ibiza), а теперь компания представила обновленную версию этого девайса под названием Moto g50 5G (Saipan).

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