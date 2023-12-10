Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты первых блюд 73

Рецепты первых блюд 73

Свекольник домашний Постный свекольник готовить очень просто.  свекла, лук, морковь, картофель, масло растительное, чеснок, сок лимона, лимонная кислота, сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, сметана, зелень Суп с телятиной, цветной капустой и сладким перцем Суп с телятиной, цветной капустой и болгарским перцем порадует хозяюшек простотой приготовления.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
огромное спасибо!
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16 час.
Людмила Фирстова
Надежда, рада, что вам понравились рецепты, вы можете перейти на этот сайт по ссылке, там много разных рецептов
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15 час.

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