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Экономист связал опрос Маска с его критикой "налога на миллиардеров"

Экономист связал опрос Маска с его критикой "налога на миллиардеров"

Global Look Press/Keystone Press Agency/Patrick Pleul Проректор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин объяснил смысл опроса основателя SpaceX Илона Маска о продаже 10% своих акций Tesla.

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