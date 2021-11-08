Экономист связал опрос Маска с его критикой "налога на миллиардеров"

Global Look Press/Keystone Press Agency/Patrick Pleul Проректор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин объяснил смысл опроса основателя SpaceX Илона Маска о продаже 10% своих акций Tesla.
Global Look Press/Keystone Press Agency/Patrick Pleul Проректор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин объяснил смысл опроса основателя SpaceX Илона Маска о продаже 10% своих акций Tesla.
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