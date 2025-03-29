Если твой будильник утром Поднимает на работу, Придуши его подушкой. Или тапком долбани! Потому что… потому что… Наконец пришла СУББОТА!!! А порядочный будильник По субботам не звонит!😜 Бодрого всем утра!.
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Если твой будильник утром Поднимает на работу, Придуши его подушкой. Или тапком долбани! Потому что… потому что… Наконец пришла СУББОТА!!! А порядочный будильник По субботам не звонит!😜 Бодрого всем утра!.