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Царьград

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Минюст Румынии: В Чёрном море судно пострадало от дрона или мины

Минюст Румынии: В Чёрном море судно пострадало от дрона или мины

В Чёрном море сухогруз под флагом Либерии столкнулся с вероятной атакой дрона или минным взрывом. Инцидент произошёл в 22 милях от румынского порта Сфынту-Георге.

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