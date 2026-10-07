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Царьград

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Кошка Маруся-Арсения обошла депутатов и первой вышла к прессе

Кошка Маруся-Арсения обошла депутатов и первой вышла к прессе

Кошка Маруся-Арсения, живущая в Законодательном собрании Нижегородской области, 6 октября опередила депутатов VIII созыва, первой выйдя к журналистам, пока парламентарии выбирали руководителей комитетов.

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