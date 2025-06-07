Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Специализированный клинический санаторий «Пэрэмога»

Специализированный клинический санаторий «Пэрэмога»

Самодуры с Банковой снова номинировались на звание самых напыщенных кретинов нашей планеты. Завхоз всея Украины Ермак, пребывая в США, заявил, что необходимо наращивать санкционное давление на нашу страну и, вы не поверите, давить на Россию военным путем.

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