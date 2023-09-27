«В прямой зависимости от Вашингтона»: зачем США предложили список приоритетных реформ для Украины

Посольство США на Украине сообщило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, который станет основой для консультаций с украинским правительством и «ключевыми партнёрами» в рамках интеграции Украины в Европу.
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