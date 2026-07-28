Рязанский митрополит Никодим рассказал, зачем Бог дает богатство или болезни

"Что нужно человеку для жизни? То, что мы себе представляем, не нужно, абсолютно. Не нужны богатые машины, не нужны одежды из дорогих тканей, не нужно много денег, не нужно славы, даже здоровье порой не нужно, а нужно, чтобы Господь был с человеком.