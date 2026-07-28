62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

Рязанский митрополит Никодим рассказал, зачем Бог дает богатство или болезни

Рязанский митрополит Никодим рассказал, зачем Бог дает богатство или болезни

"Что нужно человеку для жизни? То, что мы себе представляем, не нужно, абсолютно. Не нужны богатые машины, не нужны одежды из дорогих тканей, не нужно много денег, не нужно славы, даже здоровье порой не нужно, а нужно, чтобы Господь был с человеком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии