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Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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