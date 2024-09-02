Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения…Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .