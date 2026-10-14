До 14 октября проверка знаний ПДД для курьеров в Москве будет добровольной, с 15 октября успешное прохождение теста станет обязательным.
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