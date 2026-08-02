NYT узнала об онлайн-порталах китайской полиции для наблюдения за иностранцами

В Китае существуют электронные базы данных для слежки за находящимися в стране иностранцами, утверждает The New York Times со ссылкой на специализирующегося в сфере кибербезопасности журналиста из Нидерландов Марка Хофера.
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