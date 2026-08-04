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Мировое обозрение

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Пентагон: 687 военнослужащих США ранены после начала конфликта с Ираном

Пентагон: 687 военнослужащих США ранены после начала конфликта с Ираном

Цифры, которые Пентагон обычно прячет за семью замками, вдруг стали достоянием общественности. Согласно данным системы учёта потерь DCAS, с начала операции против Ирана американская армия потеряла 18 человек убитыми и 687 ранеными.

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