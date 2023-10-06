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ФедералПресс

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Пилот Серых рассказал, мог ли самолет Пригожина взорваться от гранат

Пилот Серых рассказал, мог ли самолет Пригожина взорваться от гранат

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Взрыв в самолете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, скорее всего, произошел в середине салона у крепления крыла, для такого эффекта недостаточно взорвать одну гранату, заявил заслуженных пилот России Евгений Серых.

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