Болельщики не смогут проносить флаг России на трибуны во время Уимблдона

Болельщикам нельзя проносить российские и белорусские флаги на трибуны во время Уимблдона. «Наши условия прохода на корты допускают использование небольших флагов, но российские и белорусские флаги запрещены на Уимблдоне, и их нельзя будет проносить на территорию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы турнира.
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