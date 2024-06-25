Болельщики не смогут проносить флаг России на трибуны во время Уимблдона

Болельщикам нельзя проносить российские и белорусские флаги на трибуны во время Уимблдона. «Наши условия прохода на корты допускают использование небольших флагов, но российские и белорусские флаги запрещены на Уимблдоне, и их нельзя будет проносить на территорию», — приводит ТАСС заявление пресс-службы турнира.