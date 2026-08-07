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В российском регионе произошло землетрясение

В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,1. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 291 км к юго-западу от Кызыла, примерно в 4 км от границы с Монголией.

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