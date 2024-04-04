Нефтяные пятна, вонь и мусор: в каком состоянии перед сезоном набережная Новороссийска

НОВОРОССИЙСК, 4 апреля, ФедералПресс. Жители Новороссийска обратили внимание, что прибрежная полоса города-героя превратилась за зиму в вонючую свалку, но власти города, кажется, не собираются ничего делать.
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