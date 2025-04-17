Депутат Рады предрек скорый крах режима Зеленского

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что у Владимира Зеленского больше не осталось аргументов в пользу продолжения вооруженного конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии