Антураж старинных изб

В прошлом году заезжали в гости к друзьям. В Вепсском лесу они восстанавливают старинные избы и приглашают всех желающих отдохнуть в глухих местах Ленинградской области, ознакомиться с достопримечательностями, местной кухней и бытом.
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