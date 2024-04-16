«Известия» побывали в израильских поселениях на границе с сектором Газа

После атаки ХАМАС 7 октября 2023 года приграничные с сектором Газа израильские поселения (кибуцы) превратились в своеобразные памятники трагедии «черной субботы»: многие дома почти полностью сожжены, на их фасадах следы от пуль, а рядом разбросаны личные вещи похищенных или убитых жителей.