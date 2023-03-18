Царьград

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Мэр Иванова Владимир Шарыпов объяснился по поводу состояния городских дорог

Мэр Иванова Владимир Шарыпов объяснился по поводу состояния городских дорог

Глава города рассказал, как подать в суд на администрацию, если из-за ямы пробили колесо.Ивановский мэр решил ответить на растущий день ото дня вал претензий горожан, которые сетуют на разрушающиеся дороги и обвиняют городские власти в бездействии.

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