Мэр Иванова Владимир Шарыпов объяснился по поводу состояния городских дорог

Глава города рассказал, как подать в суд на администрацию, если из-за ямы пробили колесо.Ивановский мэр решил ответить на растущий день ото дня вал претензий горожан, которые сетуют на разрушающиеся дороги и обвиняют городские власти в бездействии.
Глава города рассказал, как подать в суд на администрацию, если из-за ямы пробили колесо.Ивановский мэр решил ответить на растущий день ото дня вал претензий горожан, которые сетуют на разрушающиеся дороги и обвиняют городские власти в бездействии.
Свежие комментарии