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Shipyard сворачивает работу над IPFS после прекращения финансирования со стороны Protocol Labs

Shipyard сворачивает работу над IPFS после прекращения финансирования со стороны Protocol Labs

Компания Shipyard, занимающаяся поддержкой InterPlanetary File System (IPFS), прекратит свою инженерную, техническую и инфраструктурную деятельность 30 сентября после того, как Protocol Labs отказалась продлить финансирование.

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