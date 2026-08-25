Shipyard сворачивает работу над IPFS после прекращения финансирования со стороны Protocol Labs

Компания Shipyard, занимающаяся поддержкой InterPlanetary File System (IPFS), прекратит свою инженерную, техническую и инфраструктурную деятельность 30 сентября после того, как Protocol Labs отказалась продлить финансирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии