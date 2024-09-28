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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов

По сведениям The Guardian, в связи с травмой Родри, из-за которой испанец выбыл до конца сезона, «горожане» изучают возможность подписания Самуэле Риччи.

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