"Развод в фигурке – обыденность": Мишин объяснил расставание Петросян и Тутберидзе

Аделия Петросян покинула команду Этери Тутберидзе и перешла к Ирине Гончаренко. Эксперты фигурного катания – Елена Радионова, Илья Авербух, Алексей Мишин, Александр Галлямов и Екатерина Гербольдт – поделились с Metro мнениями о причинах ухода спортсменки.
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