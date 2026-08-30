Власти Китая сообщили об увеличении числа погибших до 16 человек

В Тибетском автономном районе число жертв оползня возросло до 16, 546 человек пропали без вести. Стихийное бедствие произошло 26 августа на севере Непала, где лавина вызвала паводок, уничтоживший населенные пункты на границе с Китаем.
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